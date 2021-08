GDL-Lokführer streiken wieder

Vor dem Mega-Bahnstreik kippt die Stimmung - auch in der Region

Fünf Tage am Stück, das Wochenende eingeschlossen: Während die Lokführer-Gewerkschaft mit dem am Donnerstag beginnenden dritten Bahnstreik in Folge eine weitere Eskalationsstufe zündet, reißt bei den Reisenden langsam, aber sicher der Geduldsfaden.