Beim jetzigen Bahnstreik gibt es viele Verlierer – sogar die Justiz wurde im Konflikt zwischen Deutscher Bahn und der GDL eingeschaltet. Den größten Ärger haben die Bahnkunden, die sich in den wenigen Zügen nicht an Abstandsregeln halten können, findet unsere Autorin.

Zuletzt war da sogar ein bisschen Hoffnung, dass sich der Bahnstreik doch noch abwenden ließe. Die Güterzüge standen schon still, da kam die Bahn mit einem Angebot rüber, das auf den ersten Blick gar nicht schlecht klingt – und besser als der EVG-Abschluss vom vorigen Herbst ist. „Das beste Angebot aller Zeiten“, tönte sogar der GDL-Chef.

Doch auf seine Sturheit ist Verlass: Das Nein ließ nicht lange auf sich warten, ebenso wenig wie das wütende Durchschnaufen vieler. Es ist kaum zu fassen. Ja, was will die GDL denn noch?

Sie will noch mehr – mehr Einfluss innerhalb des Bahnbetriebs. Dafür geht sie aufs Ganze. Dass sie dafür die Pläne von Millionen Bahnreisenden durchkreuzt und sich Menschen in den wenigen, randvollen Zügen und S-Bahnen hohen Corona-Risiken aussetzen – das nimmt sie egoistisch in Kauf.