Baiersbronn: Betrunkener Motorradfahrer verursacht Unfall

Ein Motorradfahrer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Baiersbronn einen Unfall verursacht.

Ein betrunkener Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall Donnerstagnacht in Baiersbronn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 62-jährige gegen 23 Uhr auf dem Panoramaweg in Baiersbronn, als er aufgrund des Alkoholeinflusses einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen streifte und stürzte.

Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Alkoholvortest der Polizei ergab bei dem 62-jährigen einen Wert von über anderthalb Promille.

Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge Sachschaden von rund 8.500 Euro.