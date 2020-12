Was hat zu Unfall geführt?

Baiersbronn: Mann fährt mit Auto gegen Mauer und stirbt

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend am Steuer sein Bewusstsein verloren und ist mit seinem Wagen gegen eine Mauer in Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) gekracht. Kurze Zeit später starb der 42-Jährige im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.