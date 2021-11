Bande soll Drogen und gefälschte Impfpässe verkauft haben

Nach dem die Polizei an der österreichischen Grenze vergangenen April Bargeld, eine Schusswaffe und abhörsichere Handys fand, schöpfte sie Verdacht. Spezialkräfte haben nun mehrere Verdächtige festgenommen.

in Untersuchungshaft

Weil sie mit Drogen und mit gefälschten Impfpässen gehandelt haben sollen, hat die Polizei acht Männer festgenommen. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Bande im großen Stil Marihuana, Haschisch und Kokain aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt und dort verkauft habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Mit illegalen Impfpässen habe die Gruppe eine weitere Einnahmequelle aufgetan. Mutmaßlicher Drahtzieher war demnach ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Böblingen. Die acht Männer sitzen den Angaben zufolge inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler waren der Bande nach eigenen Angaben im April auf die Schliche gekommen, als Polizisten bei einem mutmaßlichen Kurier an der österreichischen Grenze Bargeld, eine Schusswaffe und abhörsichere Handys fanden. Am 12. November nahmen Spezialkräfte dann im Landkreis Böblingen mehrere Verdächtige fest und stellten dabei kiloweise Drogen sicher. In der Folge fanden die Ermittler bei anderen Verdächtigen aus den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg auch Bargeld, Uhren und Schmuck.