Bau neuer Atomkraftwerke für Hagel ein „No-Go“

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel erteilt dem Neubau von Atomkraftwerken eine klare Absage. „Der Neubau von Atomkraftwerken ist für mich ein No-Go“, erklärte Hagel am Freitag in Stuttgart. Damit widerspricht er einer Beschlussvorlage des CDU-Bundesverbands, wonach „eine vorurteilsfreie Prüfung des Baus neuer Kernkraftwerke“ erforderlich sei, um alle verfügbaren Energiequellen zu nutzen. Der Bundesvorstand der Partei will diese Idee auf seiner Klausurtagung am 13. und 14. Januar in Weimar diskutieren.

Hagel hält dagegen: Wer neue Atomkraftwerke baue, müsse auch klären, wo diese stehen sollen und was mit dem Atommüll geschehe. Außerdem dauere der Meiler-Neubau mehr als ein Jahrzehnt. „Mein Rat an den CDU-Bundesvorstand ist deshalb: Lasst da die Finger davon“, betonte der baden-württembergische Fraktionschef. Er wolle das Zeitfenster lieber nutzen, um den Neubau von erneuerbaren Energien voranzubringen.