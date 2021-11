Bayaz rechtfertigt Vergrößerung des Landeshaushalts

Finanzminister Danyal Bayaz verteidigte am Mittwoch die Haushaltspolitik der baden-württembergischen Landesregierung. 2022 sollen zudem keine neuen Schulden aufgenommen werden.

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) ist Vorwürfen entgegengetreten, die Landesregierung würde den Haushalt immer weiter aufblähen. Laut Bayaz sei es weder ehrlich noch seriös, einfach die absoluten Zahlen zu betrachten, wie sich der Haushalt in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. „Ein Landeshaushalt bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum“, sagte der Finanzminister am Mittwoch bei der Debatte über den Etatentwurf für 2022.

Das formale Haushaltsvolumen habe sich im Südwesten seit 2012 um gut 40 Prozent vergrößert, sagte Bayaz. Aber auch die Wirtschaftsleistung sei in dem Zeitraum um 35 Prozent gestiegen, die Steuereinnahmen um 33 Prozent. „Der gewachsene Haushalt ist Ausdruck der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Land.“ Ein starkes Land wie Baden-Württemberg sei auf öffentliche Institutionen angewiesen.

Der Entwurf für den Haushalt 2022 sieht vor, dass die Regierung im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnimmt und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen will. Zudem will Grün-Schwarz rund 915 Millionen Euro investieren – der Großteil der Ausgaben fließt in schon länger festgelegte politische Projekte.