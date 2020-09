Bei angehenden Abiturienten können sich Schulen keinen längeren Unterrichtsausfall leisten

Corona hin oder her – in der gymnasialen Oberstufe kann es sich das Land eigentlich nicht leisten, dass der Unterricht in einzelnen Fächer auf längere Zeit ausfällt. Die Abiturienten sind an das bundesweite 900-Punkte-System gebunden. Sie müssen für die Abiturnote fast alle belegten Fächer abrechnen.

Wie soll das funktionieren, wenn Lehrer freigestellt sind, weil sie zur Corona-Risikogruppe zählen?

„Einen Kurs komplett im Fernunterricht anzubieten, wäre nicht die ideale Lösung“, räumt ein Sprecher von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ein. „Es kann sein, dass einzelne Stunden so angeboten werden – entscheidend ist aber die Lage an der einzelnen Schule.“