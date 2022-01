Pläne begrüßt

Bei Windrad-Beschleunigung demonstrative Einigkeit von CDU und Grünen

Am Donnerstag war der Tag der Opposition im Stuttgarter Landtag, als jene über ihre Klausurtagungen informierten. Am Freitag folgten die beiden Regierungsfraktionen Grüne und CDU. In getrennten Pressekonferenzen betonten sie Einigkeit.