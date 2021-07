Beraterin über Influencer: Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut

Viereinhalb Minuten dauert das Video von Nicolas Lazaridis. Er kommentiert seine Aufnahmen aus dem Urlaub, das Entspannungsvideo einer Youtuberin oder auch ein Interview, in dem sich ein anderer Influencer äußert.

Am Ende seines Videos schaut Lazaridis in die Kamera und sagt: „Jetzt fragen wir uns alle: Wieso haben wir das Video so lange geguckt? Ich denke mir nur: Verpisst Euch. Meine Güte ist es hier schon wieder scheiße gewesen.“

Lazaridis tritt auf dem Videoportal Youtube als „Inscope21“ auf. 2,7 Millionen Menschen haben den Kanal des Stuttgarters abonniert. Das jüngste Video hat über 820.000 Aufrufe – das Video also, das er selbst als „scheiße“ betitelte?