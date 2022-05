Besuch bei der Bundespolizei im Mannheimer Bahnhof endet in Haft

Ein 34-Jähriger Straftäter ist eigenständig auf die Bundespolizei in Mannheim zugegangen und festgenommen worden. Der Mann und seine Begleitung sprachen die Beamten wegen einer Streitigkeit an.

In der Nacht auf Montag, 1. Mai, ist ein polizeilich gesuchter Straftäter in Mannheim festgenommen worden. Der 34-Jährige kam alkoholisiert und in Begleitung selbst zur Bundespolizei im Hauptbahnhof. Der Begleiter wollte sich nach Angaben der Bundespolizei offenbar über dessen Verhalten beschweren.

Eine Kontrolle der Personen ergab, dass der 34-Jährige zur Festnahme wegen Betrugs ausgeschrieben war. Da der Mann die 1.200 Euro Geldstrafe nicht begleichen konnte, erwartet ihn nun eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen. Nach der Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei wurde der Mann der Justizvollzugsanstalt zugeführt.