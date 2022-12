Betrieb von stillgelegten Holzöfen in Baden-Württemberg wieder möglich

Eine Ausnahmeregelung erlaubt es in Baden-Württemberg, stillgelegte Holzöfen wieder zu verwenden. Das gilt jedoch nur, wenn sie eine Gasheizung ersetzen.

Um Gas zu sparen, können stillgelegte Holzöfen befristet wieder in Betrieb genommen werden. Voraussetzung sei eine entsprechende Genehmigung vom zuständigen Stadt- oder Landkreis, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mit.

Ausnahmen seien befristet bis Ende Mai 2023 möglich. Sie sollen unter anderem erteilt werden, wenn der Ofen betriebsbereit, jedoch dauernd unbenutzt sei. Voraussetzung ist zudem, dass der Schornsteinfeger ihn regelmäßig überprüft habe und weiter überwache.

Generell gibt es die Erlaubnis nur, wenn der Ofen eine vorhandene Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt.