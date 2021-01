Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr hat ein betrunkener Autofahrer im Ferning in Ettlingen sein eigenes und drei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Mann mit seinem Mitsubishi vom Edelbergweg in den Ferning abbiegen wollte, teilte die Polizei Karlsruhe mit. Der Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dort ordnungsgemäß abgestellten Transporter. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Toyota geschoben und der Toyota anschließend auf einen Seat. Auch bei dem Toyota und dem Seat handelte es sich um ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Sowohl das Fahrzeug des Unfallverursachers als auch die drei anderen Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Gesamtschaden liegt bei ungefähr 30 000 Euro. Bei dem Unfall wurde keiner verletzt.

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der unfallverursachende Fahrzeugführer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Auf der Dienststelle wurde dem 56-Jährigen Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.