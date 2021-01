Gesucht und ohne Führerschein

Betrunkener schläft Rausch auf der rechten Spur der Autobahn aus

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend seinen Rausch auf der rechten Spur der Autobahn 9 in Bayern ausgeschlafen. Laut Angaben der Polizei gingen die Beamten zunächst davon aus, dass der Mann bewusstlos sei. Als er die Einsatzkräfte bemerkte, beleidigte er diese und verletzte einen der Beamten am Finger.