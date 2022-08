Zeugen haben am Sonntagvormittag in Neuweiler (Landkreis Calw) einen bewusstlosen Fahrradfahrer auf einem Feldweg gefunden. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor 11 Uhr am Sonntag entdeckten Zeugen den Radfahrer. Wie sich herausstellte, war der 53-jährige Mann auf einem geteerten Feldweg mit seinem Rennrad gefahren. Vermutlich übersah er eine Bodenwelle über einer Baumwurzel und stürzte.

Der Radfahrer, der keinen Helm trug, verletzte sich bei dem Sturz so schwer am Kopf, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Bei ihm besteht Lebensgefahr. Am Rennrad entstand ein geringer Schaden.