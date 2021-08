Zuversicht im Sozialministerium, Zweifel bei der Opposition: Zur Bilanz einer Sonderanstrengung gegen die sinkende Impfbereitschaft im Land gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Die SPD-Landtagsfraktion wirft Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) vor, sein selbst gesetztes Ziel zu verwässern.

Unter dem Motto „Impfen vor den Sommerferien“ hatte Luchas Ressort vergangene Woche rund 250 Aktionen in ganz Baden-Württemberg initiiert, viele davon ohne Terminvergabe und an ungewöhnlichen Orten. Am Freitag hatte das Ministerium bekannt gegeben, auf diese Weise mehr als 12.000 Impfungen verabreicht zu haben.

„Damit konnten wir den Abwärtstrend bei den Impfzahlen stoppen und vielen weiteren Menschen eine Impfung ermöglichen – und wir werden alle auch in den nächsten Wochen weiter volles Engagement zeigen“, erklärte Lucha.