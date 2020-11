Trotz intensiver Kontrollen auf beliebten Motorradstrecken, ist die Zahl der schweren Motorradunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg an diesen Strecken gestiegen. Dies teilte Polizeipräsident Reinhard Renter am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Daher bin ich mit dieser Entwicklung nicht zufrieden und wir werden auch im kommenden Jahr weitere Maßnahmen zur Unfallvermeidung prüfen und umsetzen Reinhard Renter

Trotz der insgesamt positiven Unfallentwicklung, waren auf den Schwerpunktstrecken mehr Motorradunfälle mit schwereren Folgen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür dürfte laut Angaben der Polizei die „Poserszene“ sein, die auf der B 500 ihr fahrerisches Können ausreizen wolle und ein hohes, nicht tolerierbares, Risiko für sich und andere Verkehrsteilnehmer in Kauf nähme.

Während im gesamten Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums die Anzahl der Motorradunfälle um rund 10 % zurückging, stieg die Zahl an Unfällen auf den Schwerpunktstrecken von 55 im Jahr 2019, auf 61. Die Anzahl der Schwerverletzten stieg von 28 (2019) auf 36 an.

Mehr Unfälle zwischen Schwanenwasen und Baden-Baden Malschbach

Bei der Analyse der Unfallzahlen auf der B 500 zwischen Schwanenwasen und Baden-Baden Malschbach fällt auf, dass die Gesamtunfallzahlen und die dadurch Verletzten deutlich stiegen, so die Polizei. Ein Mensch verlor dabei sein Leben. Mit 17 Fällen waren der Großteil der Beteiligten hier 20- bis 30-Jahre alt. Im vergangenen Jahr war dies nur dreimal der Fall. Fünf Menschen (2019 - null) wurden auf diesem Streckenabschnitt leicht, 14 (2019 - zwei) schwer verletzt.

In den Jahren 2016 bis 2018 lag die Quote der von Motorradfahrern selbst verursachten Unfälle im Schnitt noch bei 83 %, in den letzten beiden Jahren waren 100 % der Unfälle auf dem Streckenabschnitt Schwanenwasen und Baden-Baden Malschbach selbst verschuldet. Bei 15 der 17 Unfälle war nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund. Einen großen Anstieg gab es auf der Schwarzwaldhochstraße rund um den Parkplatz Helbingfelsen. Im letzten Jahr passierte hier kein Unfall, in diesem ereigneten sich auf den nur 120 Metern um den Aussichtspunkt acht, teilweise schwere Crashs.

Die malerischen Strecken in und durch den Schwarzwald stellten seit Jahren auch in der Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeipräsidiums Offenburg eine Herausforderung dar, so die Beamten in ihrer Pressemitteilung. Dabei liege das Hauptaugenmerk der Verkehrspolizeiinspektion und der örtlich zuständigen Polizeireviere auf den 13 unfallauffälligen Schwerpunktstrecken.

Zwischen April und Oktober führten die Beamten 109 Kontrollaktionen mit Zielrichtung Motorradverkehr durch. Rund 700 Verstöße, beispielsweise im Bereich Geschwindigkeit oder technischen Veränderungen an Krafträdern, verfolgten sie hierbei. Vermehrte Kontrollen, mehrere Strafverfahren und eine temporäre Sperrung des zur Tribüne genutzten Parkplatzes waren im September die Folgen.

Dieser Missbrauch öffentlichen Verkehrsraums kann von der Polizei nicht toleriert werden und wird im nächsten Jahr wieder in die Agenda unserer Kontrollmaßnahmen aufgenommen Reinhard Renter

Dabei stehe die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer aber auch die Lebensqualität lärmgeplagter Anwohner ebenso im besonderen Focus, so der Polizeipräsident. Er betonte allerdings auch, dass sich die überwiegende Anzahl der Biker durch eine besonnene und angepasste Fahrweise auszeichnete.

Um möglichst gut auf die nächste Motorradsaison vorbereitet zu sein, werden derzeit zwischen den verantwortlichen Behörden temporäre und örtlich begrenzte Streckensperrungen, bauliche Maßnahmen wie Rüttelstreifen vor gefährlichen Kurven, diskutiert. „Wir werden dabei mit Augenmaß und zielgerichtet vorgehen. Motorradfahren soll sicherer werden“, so der Polizeipräsident.