Zwei Kandidaten vorgestellt

Evangelische Landeskirche in Baden: Wird eine Pforzheimer Pfarrerin neue Bischöfin?

Die evangelische Landeskirche in Baden muss einen neuen Landesbischof oder eine neue Landesbischöfin wählen. An Bewerbern mangelte es nicht: Rund 60 Frauen und Männer standen anfangs auf der Vorschlagsliste. Zwei gehen in die Stichwahl.