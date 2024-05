Am Sonntag erstrahlen viele Gebäude in blauem Licht, um auf Hunderttausende Menschen mit ME/CFS aufmerksam zu machen. Aus Solidarität mit Betroffenen wird es in Freiburg und anderen Städten außerdem Liegend-Demos geben.

„Unsere Hoffnung trägt Blau“: Unter diesem Motto strahlen Initiativen an diesem Sonntag zahlreiche Gebäude in Deutschland mit blauen Lampen an, um das schwere Leiden ME/CFS stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Von der noch wenig erforschten Krankheit, die mit anhaltender, extremer Erschöpfung und Schmerzen einhergeht, sind in Deutschland einige Hunderttausend Menschen betroffen. Weltweit kämpfen etwa 17 Millionen Menschen mit dem Syndrom, weswegen der 12. Mai seit 1995 als Internationaler ME/CFS-Tag begangen wird.

Die Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom – so der komplette Name der chronischen Erkrankung – ist in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt durch die Long-Covid-Fälle bekannter geworden. Sie wurde allerdings schon vor Jahrzehnten medizinisch beschrieben. Bislang gilt ME/CFS noch in vielfacher Hinsicht als ein Rätsel. Weil verlässliche Biomarker (Werte für Labortests) dafür fehlen, ist die Diagnose für Betroffene oft schwierig.

Verursacht wird das Syndrom vermutlich durch eine Störung des Immunsystems – sie führt unter anderem dazu, dass der Körper viel zu wenig Energie produziert, weswegen selbst einfache Aktivitäten wie Zähne putzen, sich unterhalten oder gehen kaum möglich werden. Therapien gibt es gegen die neuroimmunologische Krankheit nicht. Die Hilfsnetzwerke kritisieren, dass es zu wenige Studien über ME/CFS gibt, sich viele Ärzte damit gar nicht auskennen und die Betroffenen von der Politik im Stich gelassen würden.

Brücken, Kirchen und Rathäuser angestrahlt

Etwa ein Dutzend Objekte in Baden-Württemberg sollen deswegen am Sonntag blau angestrahlt werden, darunter eine Brücke in Ulm, eine Stadthalle in Reutlingen und eine Arztpraxis in Heidelberg. Bundesweit haben sich nach Angaben der Organisatoren der Aktion #LightUpTheNight4ME über 200 Teilnehmer angemeldet. Demnach werden auch Kirchen, Kliniken, Cafés, Rathäuser und Läden aus Solidarität blau leuchten.

Vielerorts finden am Wochenende außerdem Kundgebungen und sogenannte Liegend-Demos statt. In Freiburg, Stuttgart, Berlin, Köln und anderen Städten werden sich an diesem Samstag Demonstranten schweigend auf Plätzen und Straßen hinlegen. Damit weisen sie symbolisch auf die Situation der für die Gesellschaft „unsichtbaren“ Erkrankten mit ME/CFS hin, die viel Zeit in verdunkelten Räumen in ihren Betten verbringen müssen.