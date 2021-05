Im Sommer 2022 wird die Stadion-Moderne im Wildpark einziehen. Heinz Ruppenstein wäre bei der Eröffnung der neuen Arena mit seiner Gerda gerne dabei. „Es ist mein seligster Wunsch, dass wir es noch erleben“, sagt er. Die Eheleute wären dann 92.

Schon am 7. August 1955, als die Stadt die Vorgänger-Anlage an den Karlsruher SC übergibt, haben die Ruppensteins zum Einweihungsspiel des „Deutschen Pokalmeisters“ KSC gegen den Deutschen Meister Rot-Weiß Essen beste Plätze.

Sie, die Spielerfrau, die in festlichem Kleid auf der Tribüne mitfiebert. Er, der Neue beim KSC aus Coburg, der sich am großen Tag über Trainer Adolf Patek ärgert, weil der ihn im Freundschaftstreffen mit der Meistertruppe um Fußball-Weltmeister Helmut Rahn erst in den letzten 20 Spielminuten einsetzt.