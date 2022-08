Wo war die Jahrmarktorgel aus Waldkirch zu hören? Wer dies beantworten kann und bei der dritten Runde des BNN-Sommerrätsels mitmacht, nimmt an der Verlosung teil - und gewinnt vielleicht einen Ausflug nach Tripsdrill.

Schon einmal in einem Schäferwagen übernachtet? Die meisten werden die Frage vermutlich verneinen. Doch wer nun neugierig ist: BNN-Leserinnen und BNN-Leser haben mit etwas Glück die Chance, eine Nacht in einem solch ungewöhnlichen Quartier zu verbringen.

Wir verlosen in der dritten Runde des BNN-Sommerrätsels 2022 als Hauptpreis eine Übernachtung für vier Personen.

Der Schäferwagen steht im Natur-Resort Tripsdrill, das zum gleichnamigen Erlebnispark in Cleebronn im Landkreis Heilbronn gehört. In dem Wagen gibt es ein Doppelbett, zwei Hochbetten und eine Sitzecke. Zudem ist er mit Kühlschrank und Waschgelegenheit ausgestattet. Die Übernachtungsgäste erwartet sogenanntes Glamping, glamouröses Camping also.

Der Hauptgewinn: eine Übernachtung im Erlebnispark Tripsdrill

Der Gewinn beinhaltet auch den Eintritt in das angrenzende Wildparadies und seinen Streichelzoo. Mehr als 60 Tierarten leben in dem Areal – zum Beispiel Rehe, Fischotter und Wildkatzen.

Zudem ist der Besuch des Erlebnisparks Tripsdrill inklusive. Dieser wartet mit mehr als 100 Attraktionen auf. Die Gewinnerin oder der Gewinner sowie die Begleitpersonen können etwa mit Achterbahnen fahren, ihren Spaß bei Wildwasserfahrten haben oder an Seifenkisten-Rennen teilnehmen

In allen sechs Runden des BNN-Sommerrätsels gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Neben dem Hauptpreis verlosen wir auch in dieser Runde zwei weitere Preise unter den Einsenderinnen und Einsendern der richtigen Antwort auf unsere Frage zum Thema „Geheimnisvolle Schätze“.

Der zweite Preis: Kaffeegenuss

Ein halbes Jahr lang bekommt die Gewinnerin oder der Gewinner des zweiten Preises einmal im Monat ungewöhnliche Post. Absenderin ist die Kaffeerösterei Ettli, die jedes Mal 250 Gramm Kaffee verschickt.

Dabei handelt es sich immer um besondere Bohnen. Sie kommen aus den verschiedenen Anbauregionen der Welt und stammen aus fairem Handel. Zudem kann sich der Empfänger auf eine kleine Überraschung freuen.

Der dritte Preis: Ganz viel Baden

Der dritter Preis ist ein Paket für alle Baden-Fans aus dem BNN-Lesershop. Es enthält ein Memory mit Motiven aus der Region. Spieler müssen sich bekannte Sehenswürdigkeiten, aber auch Geheimtipps merken.

Zudem enthält das Paket das Buch „Badisch für Anfänger von Mundartdichter Werner Puschner und BNN-Autor Thomas Liebscher sowie eine Baden-Flagge.

Viel Glück beim Raten und anschließend bei der Verlosung!

Das sind die Teilnahmebedingungen des BNN-Sommerrätsels 2022.

So können Sie teilnehmen:

https://service.bnn.de/sommerraetsel-teilnehmen