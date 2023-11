Bodenseewasser-Umlage könnte sich bis 2041 verdreifachen

Der Preis für Wasser aus dem Bodensee soll in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die Bodensee-Wasserversorgung will die durchschnittliche Umlage für 2024 um rund acht Prozent auf 88 Cent je Kubikmeter Wasser – also 1000 Liter – erhöhen, wie sie am Dienstag nach der Verbandsversammlung in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bekanntgab.

Die Umlage steigt unter anderem wegen Bau neuer Anlagen

Bis 2041 könnte die Umlage unter anderem wegen des Baus neuer Anlagen einer Prognose nach sogar auf etwa 2,70 Euro pro Kubikmeter steigen – das wäre mehr als dreimal so viel. „Die Bodensee-Wasserversorgung erwartet in diesem Zuge eine schrittweise Erhöhung des Wasserpreises für die Bürgerinnen und Bürger im Verbandsgebiet, da die Projektkosten auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt werden und diese nach eigenem Ermessen Kosten weitergeben“, hieß es.

Die Bodensee-Wasserversorgung versorgt 320 Städte und Gemeinden mit zusammen etwa vier Millionen Einwohnern mit Trinkwasser aus dem Bodensee. Im vergangenen Jahr wurden 131,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser gefördert (2021: 130,6 Mio.). „Der Trend der steigenden Wasserabgabe seit 2010 infolge des Klimawandels hält damit an.“