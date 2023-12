Brand in Unterkunft für Geflüchtete in Konstanz: Ein Mensch verletzt

In Konstanz hat es in einer Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar.

18 Menschen wurden in andere Unterkünfte untergebracht

Laut Feuerwehr leben in der Unterkunft etwa 60 Menschen. Das Feuer brach im zweiten Obergeschoss aus. Die betroffenen Bewohner der zweiten Etage konnten wegen der Brandschäden nicht in ihre Zimmer zurückkehren. Die restlichen Bewohner gingen – nachdem das Gebäude belüftet war – wieder in ihre Zimmer zurück. Insgesamt 18 Menschen, darunter auch mehrere Kinder, wurden in andere Unterkünfte in der Stadt untergebracht.