Akute Einsturzgefahr nach Feuer in Jugendhaus in Münsingen

Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagabend ein Jugendhaus in Münsingen in Brand geraten und vollständig zerstört worden.

Ein Feuer hat am späten Donnerstagabend ein Jugendhaus in Münsingen (Landkreis Reutlingen) zerstört. Aus bislang unbekannter Ursache sei der Komplex von zwei Gebäuden in Brand geraten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Es bestand akute Einsturzgefahr

Das Abbrennen des Jugendhauses habe nicht mehr verhindert werden können. Die Gebäude mussten noch in der Nacht teilweise eingerissen werden, da akute Einsturzgefahr bestand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.