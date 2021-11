Plattform für Kooperationen

Wirtschaftsbeziehungen leiden wegen des Brexits: Baden-Württemberg setzt auf Präsenz in London

Am Samstag reist Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze einer Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft nach Großbritannien. Denn am Montag, 8. November, eröffnet das Land ein eigenes Büro in London. Der Brexit liefert dafür die Begründung.