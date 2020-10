Industriebrötchen, Handwerk, Hobbykünstler

„Brot ist wieder sexy“ – und das liegt auch an der Corona-Krise

Am 16. Oktober ist der „Welttag des Brotes“. Industrielle Massenherstellung oder Handwerksprodukt – dazwischen bewegt sich die Backbranche. Bernd Kütscher, Chef der Akademie des Bäckerhandwerks erklärt, was sich in der Corona-Krise verändert hat.