Bund und Länder wollen private Feiern auf 25 Teilnehmer begrenzen

Von Christian Grimm

Drinnen sollen nur noch 25 Leute zusammenkommen, während im Freien 50 Leute feiern dürfen. Das geht zumindest aus der Beschlussvorlage für die Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten hervor. „Leider haben die letzten Wochen gezeigt, dass gerade Feierlichkeiten im Familien- oder Freundeskreis Infektionen verbreiten können“, heißt es in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt und an dem im Laufe des Tages möglicherweise noch Details geändert werden.

Ausnahmen könnte es demnach in Regionen geben, in denen in den letzten sieben Tagen weniger als 15 Neuinfektionen registriert wurden. Merkel schaltete sich am Vormittag mit den Ministerpräsidenten zusammen, am Nachmittag sollen die Ergebnisse verkündet werden.

Bleibt es bei den Vorschlägen,bleiben Großveranstaltungen wie Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-,Schützen oder Kirmesfeste bis mindestens zum Jahresende verboten.

Das gleiche gilt für Sportveranstaltungen, beispielsweise Fußballspiele. Den Partien der ersten und zweiten Bundesliga drohen damit weiter Begegnungen vor leeren Rängen. Das Thema ist in der Bundesregierung allerdings umstritten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen, wenn das Hygienekonzept schlüssig ist. Die Deutsche Fußballliga hatte am Mittwoch ein Konzept für Abstand und Infektionsschutz in den Arenen vorgestellt.

Merkel und die Ministerpräsidenten werden außerdem darüber beraten, wie es mit den Corona-Tests und Sanktionen bei Verstößen gegen Maskenpflicht und Quarantäne weitergeht. Bundesweit soll mindestens ein Bußgeld von 50 Euro für Maskenmuffel fällig werden. Bayern hatte angekündigt, mindestens eine Strafe von 250 Euro zu verhängen.

Bei der Teststrategie deutet sich an, dass die kostenlosen Massenproben bei Urlaubsheimkehrern mit dem Ende der Sommerferien auslaufen sollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)hatte dafür plädiert, weil die Labore bei der Auswertung an ihre Grenzen stoßen. Allerdings hatte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bereits erklärt, dass Bayern weiter an Autobahnen und Flughäfen testen will.

Anders ist die Lage bei Besuchen in Risikogebieten. Die Heimkehrer sollen sich weiter einem Corona-Testunterziehen müssen, wenn die Kompromisslinie aus der Vorlage hält. Einigkeit zwischen Bund und Ländern besteht darüber, dass der Staat die Einhaltung der Quarantäne strenger überwachen will. „Die Länder werden dafür Sorge tragen, dass die Kontrolldichte der Überwachung der Quarantänepflichten vor Ort deutlich erhöht und bei Pflichtverstößen Bußgelder verhängt werden“, heißt es.

Die Selbstisolation durch einen Corona-Test abzukürzen, soll darüber hinaus schwerer werden. Das Papier sieht vor, dass ab dem ersten Oktober Urlauber die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. Damit soll sichergestellt werden, dass Infektionen, die sich die Reisenden kurz vor dem Ende der Ferien eingefangen haben, auch wirklich erkannt werden können.