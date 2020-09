Bundespolizei kontrolliert Reisende mit Messer in Kehl

Sowohl ein 21-Jähriger Deutscher, als auch ein 26-Jähriger Franzose wurden bei Kehl an der Deutsch-Französischen Grenze kontrolliert. Die Beamten stellten mehrere Einhandmesser sicher.

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern verbotene Gegenstände sichergestellt.



Bei einem 21-jährigen Deutschen, der nach Angaben der Polizei am Bahnhof Kehl kontrolliert wurde, fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser. Ein 26-jähriger Franzose, der am Grenzübergang Neuried Altenheim kontrolliert wurde, hatte gleich zwei verbotene Einhandmesser griffbereit in seinem Fahrzeug. Beide Personen erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.