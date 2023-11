Unbekannter belästigt 19-Jährige sexuell am Bahnhof Wiesloch-Walldorf

Ein Unbekannter hat am vergangenen Montag einer 19-Jährigen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf den Weg versperrt, an die Brust gegriffen und sich vulgär geäußert.

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen, 13.11.2023, gegen 8.50 Uhr eine 19-Jährige am Bahnhof Wiesloch-Walldorf sexuell belästigt.

Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau auf einer Sitzbank direkt am Bahnhofsgebäude, um auf die S3 Richtung Mannheim zu warten. Nach der Einfahrt des Zuges versperrte der Täter der 19-Jährigen den Weg und hinderte sie am Betreten der S-Bahn. Der Mann fasste der Frau in die geöffnete Jacke und griff ihr an die Brust. Anschließend belästigte er die Geschädigte durch vulgäre Äußerungen.

Während die 19-Jährige im Anschluss in den Zug stieg und ihre Fahrt nach Mannheim aufnahm, verblieb der Unbekannte am Bahnsteig.

Ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann sei etwa 30 Jahre alt, 1.75 Meter groß und besitzt nach Angaben der Polizei einen europäischen Phänotyp. Er habe helles, kurzes Haar und trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jacke. Er habe zudem auffällige Aknenarben im Gesicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 12 01 60 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.