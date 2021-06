In mehreren Städten in Baden-Württemberg bleiben Busse an diesem Mittwoch stehen, auch im Raum Karlsruhe. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen. Private Busunternehmen und der öffentliche Nahverkehr sind betroffen.

Busfahrer im Südwesten fordern bessere Arbeitsbedingungen und treten an diesem Mittwoch in mehreren Städten in den Warnstreik. So soll etwa der Stadtverkehr in Reutlingen ab 8.00 Uhr bestreikt werden, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Auch in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) und im Raum Karlsruhe soll es Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr und bei privaten Busunternehmen geben. Weitere Warnstreiks sollen demnach am Donnerstag folgen.

Am Streik nehmen laut einer Pressemitteilung von Verdi Busfahrer der Firma Hagro Transbus Reisen GmbH in Ettlingen teil. Der Streik soll bis Donnerstag, 3.00 Uhr andauern.

Grund für den Warnstreik ist nach Angaben von Verdi fehlendes Entgegenkommen der Arbeitgeber. Verdi und der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer WBO verhandeln derzeit einen neuen Manteltarifvertrag für das private Omnibusgewerbe.

Verdi fordert höhere Zuschläge - Unternehmer-Verband übt Kritik an Streik in Krisenzeiten

Verdi setzt sich unter anderem für eine Pausenregelung nach dem Arbeitszeitgesetz, höhere Sonntags- und Nachtzuschläge und die Aufnahme von Verhandlungen für eine betriebliche Altersvorsorge ein.

Der Verband WBO teilte mit, der Warnstreik komme zur Unzeit. Unternehmen hätten während der Pandemie zudem Arbeitsplätze vielfach mittels Kurzarbeit erhalten, hieß es. Die Verhandlungen haben laut Verdi Auswirkungen auf bis zu 9000 Busfahrer im Südwesten. Die Gespräche sollen am 26. Juni fortgesetzt werden.