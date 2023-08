Calw: Unbekannter bricht in Tankstelle ein und flüchtet

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in eine Tankstelle in Calw eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gelang es dem Täter gegen Mitternacht, sich über eine Tür gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Stuttgarter Straße zu verschaffen.

Nach Angaben der Polizei leerte der Einbrecher einige Verkaufsregale und flüchtete unerkannt. Der Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.