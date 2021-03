CDU-Landeschef Strobl zeigt sich als Stehaufmännchen

Wenn es in der Südwest-CDU nach der Schlappe bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg überhaupt so etwas wie Gewinner geben kann, dann gehört Landeschef Thomas Strobl dazu. Bereits zum dritten Mal könnte ihm eine politische Pleite seiner Partei den Weg nach oben ebnen.

Wenn es in der CDU nach der Wahlschlappe überhaupt so etwas wie Gewinner geben kann, dann gehört Landeschef Thomas Strobl dazu. Bereits zum dritten Mal könnte dem Juristen aus Heilbronn eine politische Pleite seiner Partei den Weg nach oben ebnen. Vor zehn Jahren, als die damalige Dauerregierungspartei CDU erstmals die Macht in andere Hände geben musste, wurde für den bisherigen Generalsekretär Strobl der Weg frei, den Wahlverlierer Stefan Mappus an der Spitze des Landesverbands abzulösen.

Die Partei verweigerte ihrem Vorsitzenden aber vor der Landtagswahl 2016 die Spitzenkandidatur, die Basis gab Guido Wolf in einer Urabstimmung den Vorzug, eine für Strobl ebenso überraschende wie bittere Entscheidung.

Eisenmann trotzte ihm Spitzenkandidatur ab