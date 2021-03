CDU-Landesvize Caspary wirbt für Neuauflage von Grün-Schwarz

Auch die Basis weiß, dass Grün-Schwarz nur mit Thomas Strobl funktionieren kann. Deshalb haben ihm die Kreisvorsitzenden einstimmig den Rücken für die Gespräche gestärkt. Den Willen, Grün-Schwarz wenn möglich fortzusetzen, haben alle Führungsmitglieder. Selbst wenn es personelle Änderungen geben sollte, was ich an der Parteispitze erstmal nicht sehe, würde die CDU in einer gemeinsamen Regierung fünf Jahre lang stabil an der Seite der Grünen stehen.