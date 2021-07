Neuer Ärger bei der Mannheimer CDU um eine Reise nach Aserbaidschan

Die SWR-Dokumentation „Aserbaidschan Connection“ wirft neue Fragen auf bei der CDU Mannheim. Der Kreisvorstand will jetzt von seinem Ehrenvorsitzenden Jüttner Details wissen zu einer Reise nach Baku.

Bei der CDU Mannheim gehen die politischen Brandherde nicht aus. „Um Schaden von der Partei abzuwenden“, hat der Kreisvorstand der Union jetzt einen Fragenkatalog an den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Ehrenvorsitzenden Egon Jüttner geschickt.

Auslöser des Schreibens ist die Fernsehdokumentation „Aserbaidschan Connection“. In der Sendung beleuchten die Autoren des SWR die Rolle von mehreren bundesdeutschen Parlamentariern im Zuge der sogenannten „Aserbaidschan-Affäre“. Namentlich genannt werden in dem TV-Beitrag unter anderen Axel Fischer, Eduard Lintner, Egon Jüttner, Thomas Bareiss sowie der zurückgetretene Mannheimer Ex-MdB Nikolas Löbel.

Im Jahr 2013 hatte auch der Mannheimer Egon Jüttner als Wahlbeobachter für den Europarat den CSU-Mann Eduard Lintner auf einer Reise in die Hauptstadt Baku begleitet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt seit Jahresbeginn gegen Lintner wegen des Verdachts der Bestechlichkeit mutmaßlich mit Geldern aus dem reichen Ölstaat am Kaukasus.