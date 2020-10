Chaos um Corona-Regeln: In der Rastatter City herrscht Maskenpflicht, in der Karlsruher Kaiserstraße nicht

Baden-Württembergs Landesregierung hat eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen verhängt. Doch die Regelung ist so schwammig formuliert, dass selbst diejenigen, die sie durchsetzen sollen, Probleme haben. Kommunale Ordnungsämter fordern Klarheit.

Beim Einkaufsbummel gehört die lässig am Handgelenk baumelnde Corona-Maske längst zum gewohnten Accessoire. Denn seit Mai gilt in Läden die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. Nun hat die Landesregierung die Regeln verschärft: Die Masken sollen nicht mehr nur in den Geschäften, sondern auch im Freien getragen werden, zumindest in Einkaufsmeilen und auf belebten Plätzen.

Doch der Haken ist: Die Verordnung ist so unscharf formuliert, dass sie ganz unterschiedlich ausgelegt wird. Und das nicht von betroffenen Bürgern, sondern von denjenigen, die die Regeln durchsetzen sollen: den kommunalen Ordnungsbehörden.

Auch in Bretten und Ettlingen herrscht Unklarheit

Das führt zu einem regelrechten Wirrwarr: Während die Stadt Rastatt angekündigt hat, hart gegen Maskenverweigerer in der Fußgängerzone vorzugehen, sieht Karlsruhe in der viel stärker besuchten Kaiserstraße keinen Anlass dazu. Eine generelle Maskenpflicht sei dem seit Montag geltenden Verordnungstext nicht zu entnehmen, sagt der Karlsruher Ordnungsamtsleiter Björn Weiße. „Ich glaube, man kann die Einschätzung auch in Fußgängerzonen den Leuten überlassen.“

Auch in Bretten versteht man die Vorgaben aus Stuttgart so. „Laut der aktuellen Corona-Verordnung muss man in der Brettener Fußgängerzone nicht zwingend eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann“, sagt Ordnungsamtsleiter Simon Bolg . „Allerdings ist die Verordnung diesbezüglich schon etwas schwammig formuliert.“

In Ettlingen regt sich der Rathauschef über die widersprüchliche Kommunikation der Landesregierung auf. „Was ist denn, wenn jemand gegen einen Bußgeldbescheid klagt? Gilt dann, was in der Rechtsverordnung steht oder das, was Sozialministerium und Ministerpräsident im Internet verbreiten?“, fragt Oberbürgermeister Johannes Arnold. „Das Land liest offenbar seine eigenen Verordnungen nicht richtig.“

Gilt die Maskenpflicht absolut - oder nicht?

Knackpunkt ist diese neue Formulierung in der baden-württembergischen Corona-Verordnung: Die Maskenpflicht gilt in „Fußgängerbereichen“, „es sei denn, es ist sichergestellt, dass der Mindestabstand (…) eingehalten werden kann“. Dieser Abstand beträgt anderthalb Meter.

Das Landessozialministerium informierte darüber am Montag etwas anders. Sowohl auf eigenen Internetseiten als auch im Gespräch mit den BNN wurde die neue Regel als generelle Maskenpflicht dargestellt. „Die Maskenpflicht ist absolut auf den Marktplätzen und in den Fußgängerzonen, auch wenn der Abstand eingehalten werden kann“, sagte ein Ministeriumssprecher. Es spiele dabei keine Rolle, ob 200 Menschen oder nur wenige Personen in einer Fußgängerzone unterwegs seien.

Am Dienstag lautete die Erläuterung aus dem Sozialministerium dann wieder vorsichtiger: „Da die Einhaltung des Mindestabstands in gut besuchten Fußgängerzonen in der Regel nicht möglich ist, wird hier grundsätzlich die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sein.“

Ordnungsamtsleiter bittet Stuttgart um Klarstellung

Der Karlsruher Ordnungsamtsleiter Björn Weiße kann dieser Argumentation nicht folgen. „Die Interpretation widerspricht der Realität in vielen Fußgängerzonen. Längst nicht alle sind dauerhaft so frequentiert, dass man keinen Abstand halten kann“, sagt er. „Wenn das anders gemeint ist, brauchen wir eine Klarstellung aus dem Ministerium.“ Die Stadt Karlsruhe werde daher um eine Stellungnahme zum Umgang mit nicht stark frequentierten Bereichen bitten. Und Ettlingens Oberbürgermeister Arnold kritisiert: „Jede Maßnahme, die Verwirrung stiftet, rüttelt an der Bereitschaft, das wirklich Notwendige zu tun.“

Im Rastatter Rathaus teilt man hingegen die Rechtsauffassung der Landesregierung. In der Fußgängerzone herrsche Maskenpflicht, erklärte die städtische Pressesprecherin gleich am Montag. Und sie kündigte an: „Die Mitarbeiter des Ordnungsamts werden bei Verstößen Bußgelder verhängen.“ Mal sehen, ob jemand dagegen klagt. Dann werden Gerichte entscheiden, wie die Masken-Verordnung richtig zu interpretieren ist.