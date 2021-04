Chemieprofessor aus Haslach schwimmt vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer

Faths Kraulereien sind keine Spaß-Aktionen - obwohl sich der ehemalige Deutsche Meister im Freiwasserschwimmen leidenschaftlich gerne im nassen Element tummelt. Den Professor von der Hochschule Furtwangen, Fakultät Medical and Life Sciences am Campus Villingen-Schwenningen, treiben Missionen und Visionen ins Wasser: die von sauberen Flüssen. Beim Donauprojekt „Cleandanube“ (Saubere Donau) ist Mikroplastik der rote Faden.

„Jeden Tag werden mehr als vier Tonnen Plastikmüll von der Donau ins Schwarze Meer transportiert. Die Zahl der Plastikteile übersteigt mittlerweile die der gefundenen Fischlarven“, verdeutlicht der in Speyer geborene Wasserbotschafter. Höchste Zeit zu handeln, wie er findet.

Der Startschuss für das äußerst ehrgeizige Vorhaben ist am 15. August in Ulm geplant. „Ende April bis Anfang Mai werden wir uns entscheiden müssen, ob unsere Aktion Corona bedingt wie vorgesehen über die Bühne gehen kann oder nicht“, so Fath, der in Haslach im Kinzigtal wohnt.