Vor allem Ungeimpfte betroffen

Corona-Alarm: Welche Regeln gelten ab Mittwoch?

Die Intensivstationen sind so voll, dass Baden-Württemberg die Notbremse zieht: Ab Mittwoch soll die Corona-Alarmstufe gelten. Sie trifft vor allem Umgeimpfte – aber nicht nur sie. Was ändert sich für Schüler und Sportler im Alltag? Was gilt beim Einkaufen? Die BNN geben einen Überblick.