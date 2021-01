Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) äußerte sich zunächst nicht. „Aufgrund aktueller Entwicklungen hat die Landesregierung die Entscheidung über die Öffnung von Kindertagesstätten und Grundschulen verschoben“, teilte das Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am späten Nachmittag mit.

Ein gemeinsames Pressestatement mit Eisenmann war zweieinhalb Stunden zuvor abgesagt worden. Hintergrund ist das Auftreten einer mutierten Virusvariante in einer Freiburger Kindertagesstätte. Zwei bestätigte Fälle sind bereits nachgewiesen. Laut Staatsministerium werden 21 weitere Infektionen noch untersucht.

Das Gesundheitsamt des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald bestätigte am Nachmittag insgesamt acht Fälle mit Corona-Mutationen in seinem Zuständigkeitsbereich. Zwei davon beträfen Kinder einer Kita in Freiburg, die aktuell von der Sars-CoV-2 Variante N501Y betroffen sei. Es gebe in der Kita ein Ausbruchsgeschehen seit dem 17. Januar, alle Betroffenen seien in Quarantäne. Die Mutation sei aber erst am Mittwoch festgestellt worden.