Etwa 30 Mitarbeiter des Schlachthofs im Kreis Schwäbisch Hall befinden sich momentan in Quarantäne. Wie das Unternehmen mitteilt, könne man nur vermuten, wo sich die Betroffenen infizierten haben. Aktuell läuft die Produktion in reduziertem Umfang weiter.

Nach Angaben des Unternehmens wurden 23 Mitarbeiter positiv getestet. Daneben befänden sich etwa zehn weitere Kollegen in Quarantäne, da diese mit den infizierten Personen zusammenlebten. Ein Sprecher des Landratsamtes in Schwäbisch Hall bestätigte die Angaben.

Wie das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Buchloe (Ostallgäu) am Montag weiter mitteilte, arbeiten insgesamt 630 Menschen in dem Betrieb. Man stehe im Austausch mit den Gesundheitsbehörden. Mit Blick auf den Infektionsherd könne man nur Vermutungen anstellen, inwieweit sich Personen womöglich über die Feiertage bei privaten Kontakten angesteckt haben, fügte der Unternehmenssprecher hinzu.

20 der infizierten Mitarbeiter seien zuletzt in einer Abteilung zur Zerlegung von Schweinen beschäftigt gewesen, einer bei der Zerlegung von Rindern und zwei weitere Kollegen bei der Verladung. Einem Sprecher zufolge musste der Schlachtbetrieb in dem Unternehmen zunächst nicht eingestellt werden, jedoch werde in reduziertem Umfang gearbeitet.