Staatsanwaltschaft Rottweil revidiert

Corona-Ausbruch nach Wanderung mit 14 Leuten: Bisher keine Straftaten ermittelt

Entgegen anderslautender Berichte müssen die 14 Wanderer von Mühlheim an der Donau nicht mit einem strafrechtlichen Verfahren rechnen. Am 16. Januar war die Gruppe entgegen der geltenden Corona-Verordnung gemeinsam auf einem Wanderausflug und steckte sich dabei gegenseitig mit dem Covid19-Virus an. Laut Angaben lassen sich insgesamt 25 Infektionen auf die Tour zurückführen.