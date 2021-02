Behandlung per Video

Bei der Psychotherapeutin Damaris Halbeis sind die Patienten meist nur eine Armlänge entfernt. Aber sie müssen nicht unbedingt in ihrer Praxis in der Karlsruher Innenstadt anwesend sein, um Hilfe zu bekommen.

Die junge Medizinerin spricht mit ihnen oft per Video am Computerbildschirm. „Ich halte etwa 80 Prozent der Therapiesitzungen online ab und 20 Prozent in Person“, sagt Halbeis, die das gesamte Spektrum psychischer Störungen behandelt. „Es läuft gut. Dabei habe ich vor Corona diese Möglichkeit gar nicht genutzt.“

Telemedizin ist nicht neu. Doch die digitalen Gesundheitsangebote fristeten mangels Bedarf und Nachfrage in Deutschland jahrelang ein Nischendasein, bis die Pandemie ausbrach.