Corona-Defizite aufholen? Elterninitiative fordert zwei extralange Schuljahre

Kurzschuljahre kennen manche Väter und Mütter noch aus ihrer eigenen Kindheit – doch nun fordert die Elterninitiative „Schule braucht Zeit“ das Gegenteil: Zwei „Langschuljahre“. Nur so können ihrer Ansicht nach die Kinder ihre Defizite aus Pandemie und Schulschließungen aufholen.

Eltern machen weiter Druck für eine Art Nachspielzeit an den Schulen: Damit die Kinder ihre Lerndefizite aus dem Corona-Lockdown nachholen können, fordert die Elterninitiative „Schule braucht Zeit“ nun zwei extra-lange Schuljahre. Je eineinhalb Jahre lang sollen die Kinder eine Klasse durchlaufen.

Wer im September 2021 zum Beispiel in die fünfte Klasse kommt, würde dann erst im März 2023 in die sechste Klasse aufrücken. Nach den Sommerferien 2024 käme solch ein Kind dann in Klasse sieben.

Für zwei Klassen würden die Schüler drei Jahre Zeit brauchen. Das wäre quasi das Gegenteil jener Kurzschuljahre, die manche Väter und Mütter noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen.