Hochschulen in Alarmstufe II

In Baden-Württemberg dürfen ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene in den Hörsaal

An Hochschulen in Baden-Württemberg gelten strengere Corona-Vorgaben. Neben der Maskenpflicht in Innenräumen soll in der Alarmstufe II ab Montag auch die 2G-Regel umgesetzt werden.