Es gibt immer mehr Kritik an der mangelnden Corona-Impfbereitschaft von Pflegeberufe. Bayern Ministerpräsident Markus brachte die Idee einer verpflichtenden Immunisierung ins Spiel. Ist sie sinnvoll?

Laut einer bundesweiten Umfrage will sich nur etwa die Hälfte der Mitarbeitern in den Alten-und Pflegeheimen vor dem Coronavirus impfen lassen.

Das Gesundheitsministerium in Stuttgart gibt den Anteil der impfwilligen Pfleger im Land mit nur 60 Prozent an. Die Unsicherheit bei vielen von ihnen ist groß, zudem gilt bei der Immunisierung ein striktes Freiwilligkeitsprinzip. Allerdings gehen zahlreiche Corona-Ausbrüche auf Infektionen in Heimen zurück, deren Bewohner besonders gefährdet sind.