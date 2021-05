Keine Online-Registrierung

Baden-Württemberg hält an System zur Vergabe von Corona- Impfterminen fest

Wer in Baden-Württemberg online einen Impftermin vereinbaren will, braucht Geduld und starke Nerven. Obwohl es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz einfacher geht, hält das Land an seinem Modell fest.