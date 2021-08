Im Norden beginnt das neue Schuljahr, doch noch immer gibt es keine Impfempfehlung für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Die Politik drängt. Sonst droht neues Chaos an den Schulen.

Endlich Ferien. Im Südwesten ist die Freude groß, nachdem hinter den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und den Lehrkräften ein chaotisches Schuljahr liegt.

Im hohen Norden dagegen, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sind die Ferien schon wieder vorbei, in den Klassenzimmern sitzen Geimpfte und Genesene neben Ungeimpften, erneut lautet die Devise: testen, Maske tragen, Abstand halten, lüften. Ob das reicht, wenn sich eine vierte Welle aufbauen sollte, ist offen. An den Schulen regiert das Prinzip Hoffnung.

Eine Impfung der Jugendlichen könnte viel bewirken. Zum einen sind im Augenblick vor allem Jüngere von der Infektion mit der hochansteckenden Delta-Variante betroffen, zum anderen würde ein erneutes Chaos-Schuljahr, das dritte in Folge, die jungen Menschen nachhaltig um ihre Zukunftschancen bringen. Ein verkorkstes Schuljahr kann man ausgleichen, drei nicht mehr.