Auch in Baden-Württemberg sollen die Impfzentren am 27. Dezember mit dem Impfen gegen das Corona-Virus beginnen. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums sollen dazu berechtigte Gruppen rechtzeitig hierzu informiert werden.

Bundesweit soll am 27. Dezember der Start zum Impfen gegen das Coronavirus sein. So auch in Baden-Württemberg, wie ein Sprecher des des Gesundheitsministeriums am Donnerstag bekannt gab.

Er verwies auf eine Mitteilung der Gesundheitsministerkonferenz. Eine schriftliche Benachrichtigung von Impf-Berechtigten plant das Land nicht. Auch die Priorisierung sei aktuell noch nicht klar, so der Sprecher. Erst wenn man konkret wisse, wer zuerst geimpft werden dürfe und wie viel Impfstoff vorhanden sei, könne man sich ums Terminmanagement kümmern. Geplant sei aber eine Anmeldung für Impf-Termine per Telefon oder online. Berechtigte Gruppen würden rechtzeitig informiert.

Bund und Länder stellen sich auf einen Beginn von Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech und dessen US-Partner Pfizer am 27. Dezember ein. Die Bundesregierung setzt auf eine europäische Zulassung für den Impfstoff noch kurz vor Weihnachten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte den 27. Dezember als geplanten Impfbeginn am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung plant eine Verordnung, nach der bestimmte Gruppen wie ältere Menschen oder Pflegekräfte als erstes geimpft werden dürfen.