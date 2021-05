Wichtig ist, das man sein gelbes Impfbuch mitnimmt. In der Arztpraxis oder im Impfzentrum werden Merkblatt und Einwilligungsbogen ausgefüllt, danach ist auf Wunsch eine Kurzberatung durch den Impfarzt möglich. Die Impfung in den Oberarm dauert (ohne Wartezeit) nur wenige Minuten. Danach bleibt man noch 15 bis 30 Minuten zur Nachbeobachtung in Arztnähe für den Fall, dass es zu schnellen, heftigen allergischen Reaktionen kommt. Das scheint jedoch nicht oft zu passieren. „Die bisher in den Impfzentren beobachteten Nebenwirkungen entsprechen in Art und Frequenz den aus den publizierten Studien bekannten Nebenwirkungen“, teilt etwa die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage mit.