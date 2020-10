Wie sonst kaum spielt die Wissenschaft seit Beginn der Corona-Krise in unserem Alltag eine große Rolle. Es sind Begriffe wie 7-Tage-Inzidenz oder R-Wert, die nicht mehr nur in Fachkreisen, sondern in der breiten Bevölkerung diskutiert werden. Doch was bedeuten diese Kennzahlen der Pandemie - und wo findet man die aktuellen Daten? Ein Überblick.