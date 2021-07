Angesichts eines dramatischen Anstiegs der Corona-Infektionen in Namibia hat der baden-württembergische FDP-Chef Michael Theurer an die Bundesregierung appelliert, kurzfristig Impfstoff für 2,5 Millionen Bürger des südwestafrikanischen Landes zur Verfügung zu stellen.

„Angesichts der traditionell engen Verbindungen und den historischen Verpflichtungen wäre eine solche humanitäre Geste ein starkes Signal des guten Willens und der Solidarität gegenüber den Menschen in der Republik Namibia“, schrieb Theurer, der auch Vize-Fraktionschef im Bundestag ist, in dem Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der den BNN exklusiv vorliegt.

Namibia war von 1884 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine deutsche Kolonie mit dem Namen Deutsch-Südwestafrika.